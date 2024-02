Der britische König Charles III. ist an Krebs erkrankt. Das teilte der Buckingham-Palast am Montagabend auf der Plattform X mit. Es handele sich dabei nicht um Prostatakrebs, die Erkrankung sei aber entdeckt worden, als der König kürzlich wegen seiner vergrößerten Prostata untersucht worden sei. Um welche Art von Krebs es sich handelt, teilte der Buckingham-Palast nicht mit. Der König begebe sich von diesem Montag an in Behandlung.

Der König sei optimistisch, was seine Behandlung angehe und freue sich bereits darauf, so bald wie möglich seinen öffentlichen Pflichten nachzukommen, schreibt der Palast. Vorerst werde er aber keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Hochrangige Mitglieder der königlichen Familie sollen Charles bei öffentlichen Auftritten vertreten. Den Staatsgeschäften und der Büroarbeit werde er aber wie gewohnt nachkommen.

Prinz Harry will seinen Vater besuchen kommen

Die britische BBC und weitere Medien berichten, Charles habe seine Söhne, Prinz William und Prinz Harry persönlich über seine Diagnose unterrichtet. Harry, der in Kalifornien lebt, wolle in den kommenden Tagen nach England reisen, um seinen Vater zu sehen.

William hatte sich in den letzten Tagen um seine Frau, Fürstin Kate gekümmert, die sich ebenfalls im Krankenhaus aufgehalten hatte. Sie war vergangenen Montag wieder entlassen worden, nachdem sie am Unterbauch operiert worden war. Weitere Details gab der Palast nicht bekannt. Es wurde lediglich gesagt, dass Kate nicht an Krebs erkrankt sei. Die Fürstin werde aller Voraussicht nach nicht vor Ostern in die Öffentlichkeit zurückkehren. William, der sich ebenfalls aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, um sich um seine Frau zu kümmern, teilte am Montag laut BBC mit, dass er fortan wieder seinen royalen Pflichten nachkommen wolle.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sendet Genesungswünsche an das Staatsoberhaupt: "Ich wünsche seiner Majestät eine vollständige und schnelle Genesung. Ich habe keinen Zweifel, dass er schnell wieder zu voller Stärke zurückfinden wird, und ich weiß, dass das ganze Land ihm alles Gute wünschen wird."

King Charles dankte dem medizinischen Personal für ihr schnelles Eingreifen, dass durch den kürzlichen Krankenhausaufenthalt möglich gemacht wurde. Der König teile seine Diagnose öffentlich mit, um Spekulationen zuvorzukommen und das Verständnis für Menschen mit Krebserkrankungen zu verbessern.