Bei einem Busunglück auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zu Freitag mindestens 22 Menschen verletzt worden. In dem Reisebus, der bei Werl von der Fahrbahn abkam und auf die Seite stürzte, saßen nach Angaben eines Polizeisprechers rund 60 Schüler eines Berufskollegs aus Warburg. Es ist das zweite schwere Busunglück innerhalb nur weniger Tage: Erst am Mittwochmorgen war ein Flixbus auf der A9 bei Leipzig umgekehrt, vier Menschen kamen ums Leben.