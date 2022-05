Bei Schüssen in einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Zudem seien drei Personen in dem Supermarkt in der Stadt im US-Bundesstaat New York verletzt worden. Das sagte Polizeichef Joseph Gramaglia am Samstag. Zuvor hatten neben der US-Nachrichtenagentur AP auch weitere Medien unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. Der Polizei zufolge wurde der Schütze festgenommen.

Wie ein Ermittler der US-Bundespolizei FBI sagte, hatte der Täter möglicherweise ein rechtsradikales Motiv. "Wir untersuchen diesen Vorfall sowohl als Hassverbrechen als auch als Fall von rassistisch motiviertem, gewaltbereitem Extremismus", so ein FBI-Sprecher.

"Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet"

AP berichtete außerdem, die Ermittler würden davon ausgehen, dass der offenbar schwer bewaffnete und mit militärartiger Ausrüstung ausgestattet Täter die Schüsse live im Internet gestreamt habe. Der Supermarkt befindet sich mehrere Kilometer nördlich vom Stadtzentrum Buffalos in einer Gegend, die vor allem von Schwarzen bewohnt wird.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, schrieb am Samstag bei Twitter, sie beobachte die Lage nach dem Vorfall in einem Lebensmittelgeschäft in dem Ort sehr genau. "Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden." Buffalo ist nach New York die zweitgrößte Stadt des Bundesstaats. Die Stadt mit rund 280 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist nur wenige Kilometer von den Niagarafällen entfernt. Die Wasserfälle sind eine weltbekannte Touristenattraktionen.