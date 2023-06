Bryan Cranston, 67, US-Schauspieler, träumt von einer Auszeit mit seiner Frau. "In den letzten 24 Jahren hat Robin ihr Leben damit verbracht, mir auf den Fersen zu folgen", sagte Cranston dem Männermagazin GQ. Cranston ist seit mehr als 30 Jahren mit Robin Dearden verheiratet und hat mit ihr eine gemeinsame Tochter. "Sie musste ihr Leben nach meinem ausrichten", so Cranston. Dadurch sei zwischen ihnen ein Ungleichgewicht entstanden, das er durch einen Rückzug aus der Filmwelt ausgleichen wolle. "Ich möchte Tagestouren unternehmen und Feuer in einer Feuerstelle machen und mit neuen Freunden Wein trinken und keine Drehbücher lesen", so der Schauspieler. 2026 habe er dafür ins Auge gefasst, er wolle in der Zeit nicht an die Arbeit denken und für mindestens sechs Monate ins Ausland ziehen, etwa nach Frankreich.

Andreas Winkelmann, 54, Schriftsteller, profitiert beim Schreiben von früheren Jobs. "In seltenen Fällen kommt Erfolg über Nacht, bei mir war es tatsächlich nicht so, es hat Jahre gedauert, sogar Jahrzehnte", sagte Winkelmann der Deutschen Presse-Agentur. "In dieser Zeit mussten verschiedene Brotjobs das Überleben sichern." Begegnungen aus dieser Zeit fänden sich recht häufig in Romanen wieder. "Ich mag es, Figuren aus der Realität in die Fiktion zu überführen", erläuterte der Autor. Ihn inspirierten aber auch Verwandte, Bekannte und Nachbarn. "Sich an lebendigen Charakteren zu orientieren, schafft Authentizität und Glaubwürdigkeit. Einige Freunde und Bekannte sind aber leider einen literarischen Tod gestorben. Zum Glück hat es mir bisher niemand übelgenommen."

Heinz Rudolf Kunze, 66, Sänger, kann sein eigenes Lied nicht mehr hören. "Glauben Sie, dass Klaus Meine (Scorpions, "Wind of Change") jeden Abend Lust hat zu pfeifen?", antwortete er der Neuen Osnabrücker Zeitung auf eine entsprechende Frage zu seinem Hit "Dein ist mein ganzes Herz" aus dem Jahr 1985. Das Lied würde er dennoch weiterhin spielen, weil seine Fans es hören wollten. "Ich wäre ja ein Schuft, wenn ich ihnen den Song vorenthalten würde. Ich bin Entertainer, und mein Job ist es, die Leute glücklich zu machen", sagte der 66-Jährige.

Katrin Göring-Eckardt, 57, Ex-Küchenhilfe und Bundestagsvizepräsidentin, ist dezent angepisst. Sie sei genervt von "Hetze, Verrohung und Anpisse" in den Sozialen Medien, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag beim Kirchentag in Nürnberg. Diese Reaktionen nähmen auf dem Kommentarkanal ihres Accounts immer mehr zu. Manche würfen ihr etwa vor, dass sie ihr Theologiestudium nicht zu Ende gebracht habe und nur eine "Küchenhilfe" sei, so Göring Eckardt. Als solche habe sie tatsächlich ein Jahr lang nach Abbruch des Studiums gearbeitet. Sie wünsche sich wieder mehr "kultivierte Diskussionen".