Messerattacke in Brokstedt:Fassungslos am Bahnsteig

Fassungslos am Bahnsteig

Messerattacke in Brokstedt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (rechts), Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, und Sabine Sütterlin-Waack, Innenministerin des Landes legen Blumen am Bahnsteig von Brokstedt ab.

Der Mann, der im Regionalzug von Hamburg nach Kiel zwei Menschen tötete, saß noch vor einer Woche in Untersuchungshaft. Doch was war sein Motiv?

Von Saskia Aleythe, Brokstedt, und Elisa Britzelmeier

Es ist ein trister Morgen, leichter Nebel hat den Bahnhof von Brokstedt erfasst. Ein Schild mit einer Wanderkarte empfängt die, die hier ankommen, dahinter eine Bierstube. Streusalz liegt auf dem Bahnsteig, die Feuerwehr hat ihn am Mittwochabend noch gesäubert und das Blut weggewaschen. Ein Mann hatte am Nachmittag im Regionalzug von Kiel nach Hamburg Menschen mit einem Messer angegriffen, als der Zug am Bahnhof des kleinen Orts zum Stehen kam, verlagerte sich die Szenerie auf den Bahnsteig.