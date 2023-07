Britney Spears, 41, US-amerikanischer Popstar, ist im Konflikt mit der Security. Ein Sicherheitsmann von Victor Wembanyama, 19, französischer NBA-Spieler, habe ihr einen Schlag ins Gesicht verpasst, schrieb Spears auf Instagram. Sie habe ihre Brille verloren und sei fast zu Boden gegangen. Spears zufolge habe sie Wembanyama vor einem Restaurant in Las Vegas gesehen und sei auf ihn zugegangen, um ihm zu seinem Erfolg zu gratulieren. Sie habe dem Basketballer von hinten auf die Schulter geklopft, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Dabei sei einer seiner Bodyguards eingeschritten und habe ihr mit der Rückhand ins Gesicht geschlagen. Wembanyama, kurz Wemby, bestätigte vor Journalisten: Jemand habe ihn von hinten angefasst. Er sei auf Anraten seiner Sicherheitsleute aber weitergelaufen. Erst Stunden später habe er erfahren, dass es sich um Spears gehandelt habe. Die Sängerin dankte in ihrem Posting den Ermittlern in Las Vegas für deren Unterstützung. Es sei "super peinlich", diese Geschichte öffentlich zu teilen, doch sie wolle damit aufzeigen, dass Menschen mehr Respekt verdienten, schrieb Spears. Es gäbe zu viel Gewalt in der Welt. Die Polizei teilte laut der Zeitschrift People mit, dass Beamte am Ort des Geschehens wegen möglicher Körperverletzung ermittelt hätten.

Detailansicht öffnen (Foto: Marius Becker/dpa)

Billie Eilish, 21, US-amerikanische Sängerin, ist ein Barbie Girl. Zusammen mit ihrem Bruder Finneas steuert sie einen Song für den Soundtrack des neuen "Barbie"-Films bei. Ihr Lied "What Was I Made For?" werde am 13. Juli erscheinen, teilte Eilish auf Instagram mit und schwärmte von dem Film . Sie schrieb: "Wir haben diesen Song für Barbie gemacht und es bedeutet mir absolut die Welt." An dem Soundtrack "Barbie the Album" wirken zahlreiche Künstler mit, unter ihnen auch Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Khalid und Haim. Auch Hauptdarsteller Ryan Gosling tritt mit dem Lied "I'm Just Ken" als Sänger auf.

Detailansicht öffnen (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Don Henley, 75, Sänger und Gründungsmitglied der Eagles, stimmt seinen eigenen Abgesang an. Ein letztes Mal wird die Band auf Tour gehen, kündigten die Musiker an, die durch Songs wie "Hotel California", "Take It Easy" oder "Peaceful Easy Feeling" in den 70er Jahren berühmt geworden sind. "The Long Goodbye" heißt die Tour, teilte die Band auf ihrer Webseite mit. Sie hätten viel länger durchgehalten, als sie sich je erträumt hätten. "Dies ist unser Abgesang, aber die Musik geht weiter und weiter", hieß es in dem Statement. Von September bis November sind Auftritte in 13 US-Städten geplant. Weitere Konzerte sollen folgen.

Detailansicht öffnen (Foto: Soeren Stache/dpa)

Günther Jauch, 66, Moderator und Boulevardpresse-Kritiker, verklagt jetzt auch die Kaulitz-Brüder. Die beiden früheren Tokio-Hotel-Mitglieder Tom und Bill Kaulitz hatten in ihrem Podcast "Senf aus Hollywood" im Februar 2022 behauptet, sie seien mit Jauch eine Nacht durch die Berliner Clubszene gezogen, umgeben von Frauen. Im Podcast "Feelings" des Komikers Kurt Krömer sagte Jauch nun: "Wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, dann, dass ich noch nie in einem Technoclub war." Er gehe rechtlich gegen die beiden vor und verlange eine Gegendarstellung. Persönlich nehme er es ihnen gar nicht so übel, sagte Jauch. Ihm gehe es ums Prinzip, um die Verlage dahinter, die solche Inhalte verbreiten.