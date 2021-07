Herzogin Kate muss in Quarantäne, Julia Roberts zeigt sich verliebt, und Courtney Love bricht wegen Britney Spears in Tränen aus.

Detailansicht öffnen (Foto: Brittainy Newman/AP)

Joey Chestnut, 37, Hotdog-Wettesser aus Kalifornien, hat 76 Würstchen in zehn Minuten gegessen. Damit stellte Chestnut beim traditionellen Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island einen neuen Rekord auf und verbesserte seine Bestleistung von 2020 um einen Hotdog. "Es fühlte sich einfach gut an", sagte Chestnut dem US-Sportsender ESPN. "Auch wenn mir unwohl war, fühlte ich mich gut, weil mich alle anfeuerten und antrieben."

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Julia Roberts, 53, verliebte Ehefrau und Patriotin, hat zu ihrem Hochzeitstag ein Pärchen-Selfie gepostet. "19 Jahre", schrieb die Schauspielerin am 4. Juli, dem US-amerikanischen Nationalfeiertag, bei Instagram zu dem gemeinsamen Foto von sich mit ihrem Ehemann Danny Moder. Dazu postete sie drei Herz-Emojis in den US-Farben und den Satz: "Wir fangen gerade erst an." Roberts lernte den Kameramann Moder 2001 am Set von "The Mexican" kennen. 2002 heirateten die beiden, das Paar hat drei Kinder.

Detailansicht öffnen (Foto: Adam Davy/dpa)

Catherine, 39, Herzogin von Cambridge, bleibt zu Hause. Nachdem sie Kontakt mit einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sei die Frau von Prinz William in Quarantäne, berichten britische Medien unter Berufung auf den Kensington-Palast. Symptome habe sie nicht. Die Herzogin wäre eigentlich bei der Geburtstagsfeier des nationalen Gesundheitsdienstes NHS aufgetreten. Zuletzt öffentlich zu sehen war sie am Freitag in Wimbledon.

Detailansicht öffnen (Foto: Richard Shotwell/dpa)

Courtney Love, 56, Sängerin aus Kalifornien, hat den Britney-Spears-Hit "Lucky" gesungen und ist dabei in Tränen ausgebrochen. In dem Lied wird das einsame Leben eines Hollywood-Stars beschrieben, darin heißt es: "Then why do these tears come at night?" ("Warum kommen dann nachts diese Tränen?") Courtney Love unterstützt Kollegin Britney Spears beim Streit um deren Vormundschaft. Spears steht seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie einen Zusammenbruch erlitten hatte.

Joel Hughes, 51, Brite mit Herz, hat mehr als 33 500 Pfund für ein kleines deutsches Mädchen eingesammelt, das bei der EM-Niederlage von Deutschland gegen England im Stadion bitterlich geweint hatte. Das Mädchen war von englischen Fans im Internet aggressiv beleidigt worden. Mit der Spendenkampagne wollte der Unternehmer aus Wales zeigen, dass nicht alle Menschen in Großbritannien "schrecklich" seien. Ursprünglich hatte Hughes 500 Pfund (circa 580 Euro) als Crowdfunding-Ziel ausgegeben. Bis Sonntag waren aber bereits mehr als 33 500 Pfund (circa 39 026 Euro) zusammengekommen. Der Initiator sagte, er hoffe, mit der Familie des Mädchens in Kontakt treten zu können. Das Geld will er an eine gemeinnützige Organisation spenden.