Im Fall des in Bielefeld erschossenen ehemaligen Box-Profis Besar Nimani sucht die Polizei nun zwei Tatverdächtige mit Haftbefehl und öffentlichem Fahndungsaufruf . Die beiden 33-Jährigen stehen im Verdacht, den 38-Jährigen am Samstag in Bielefeld auf offener Straße erschossen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Sie seien nach der Tat "zeitnah" in den Fokus der Ermittler geraten, allerdings weiterhin auf der Flucht.

Noch in der Tatnacht hatten Spezialeinheiten demnach die Wohnungen der beiden durchsucht. Auch in anderen seither durchsuchten Wohnungen in der Innenstadt von Bielefeld konnten die beiden nicht gefunden werden. Die beiden Männer könnten bewaffnet sein, warnten die Ermittler.

Die Polizei veröffentlichte am Dienstag Namen und Fotos der Gesuchten auf ihrem Fahndungsportal im Internet und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen oder Mitwisser sollten sich mit Hinweisen zu möglichen Aufenthaltsorten oder Fluchtrouten bei der ermittelnden Mordkommission "Ober" melden, hieß es.

Laut der Neuen Westfälischen hatten Augenzeugen den einen der beiden Männer erkannt und gesehen, wie er sich breitbeinig vor sein Opfer stellte und dann die Pistole mehrfach abdrückte. Demnach waren die Angreifer zu dritt, geschossen hätten aber nur zwei. Die Schüsse waren am Samstag gegen 18 Uhr mitten in der Fußgängerzone von Bielefeld gefallen. Am Abend war die Spurensicherung in der abgesperrten Altstadt zu sehen.

Nimani hatte zuvor laut der Ermittlungen der Polizei sein Auto in der Nähe des Tatortes geparkt. Dann war er zu Fuß in Richtung eines Geschäfts gegangen. Noch auf der Straße sei dann auf ihn geschossen worden. Laut Obduktionsergebnis starb der 38-Jährige an zahlreichen Schussverletzungen. Zu möglichen Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.