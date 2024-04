Passarelle am Messegelände, ICC - Fußgängertunnel am ICC, unter dem Messedamm im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Von Verena Mayer

Obwohl es die wenigsten Menschen in diese Unterführung im Berliner Westen verschlagen dürfte, kennen sie doch sehr viele Menschen auf der Welt. In dem Tunnel wechseln sich nicht nur orangefarben geflieste Säulen mit kreisförmigen Beleuchtungskörpern ab, die einen sofort in die Entstehungszeit des Ortes, die Siebzigerjahre, zurückkatapultieren. Hier wurden auch einige bekannte Blockbuster gedreht. Im letzten Teil der Reihe "Die Tribute von Panem" ist Jennifer Lawrence in Kampfmontur zwischen den orangen Wänden unterwegs, um ins Kapitol vorzudringen. In "Die Bourne Verschwörung" stellt die Unterführung den Moskauer Flughafen dar, und im Superhelden-Film "First Avenger: Civil War" sieht man Captain America durchrennen. "Berlins heimlichen Filmstar" nennt dann auch der Berlin-Tourismus die Unterführung.