Berlin:Mutter und Kind sterben nach schwerem Unfall

Nach einem schweren Unfall in Berlin-Mitte sind eine Mutter und ihr vierjähriger Sohn gestorben. Der Unfall hatte sich bereits am Samstag in der Nähe des Potsdamer Platzes ereignet. Die 41 Jahre alte Frau und ihr Kind waren nach dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb die Mutter kurze Zeit später. Ihr Kind wurde am Samstagnachmittag zunächst notoperiert, starb am Abend aber ebenfalls. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.