30. August 2018, 12:10 Uhr Belgien Ermittlungen gegen TV-Moderator wegen bewaffneten Raubüberfalls

Gegen den Moderator und Sportjournalist Stéphane Pauwels wird in Belgien wegen bewaffnetem Raubüberfall ermittelt.

Am Dienstag wurde Pauwels festgenommen, Mittwoch kam er gegen Kaution wieder frei.

Sein Arbeitgeber RTL Belgium hat ihn fristlos entlassen.

Stéphane Pauwels ist in Belgien und Frankreich ein bekannter Sport-Journalist. Er arbeitet unter anderem für RTL TVI und moderierte bereits Fußballspiele der Champions League. Außerdem ist er das Gesicht der Show "Orages de la vie", was übersetzt soviel heißt wie "Sturm des Lebens". Dort geht es um menschliche Schicksale, dramatische Wendungen. In einer Beschreibung der Show heißt es: Das Leben ist selten ein ruhiger Fluss. Eine unbedachte Tat kann ein ganzes Leben ins Wanken bringen.

So gesehen könnte Pauwels nun als Gast seiner eigenen Show infrage kommen. In Belgien läuft nämlich ein Verfahren gegen ihn. Ihm wird bandenmäßiger und bewaffneter Raub vorgeworfen. Am Dienstag wurde er festgenommen, gegen Kaution kam er am Mittwoch wieder frei, berichten lokale Medien.

Dem 50-jährigen Pauwels wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr ein Haus in der Stadt Lasne, südlich von Brüssel, gemeinsam mit anderen überfallen und ausgeraubt zu haben. Sein - inzwischen ehemaliger - Arbeitgeber RTL berichtet von drei Tätern, einer davon trug eine Schusswaffe, ein Opfer wurde gefesselt, geschlagen und schwer verletzt. Die Täter flohen mit einer geringen Menge Bargeld.

Dem Guardian zufolge ist die Festnahme Pauwels Teil einer größeren Ermittlung zu einer Serie von bewaffneten Raubüberfällen und Drogenhandel. Insgesamt befänden sich fünf Verdächtige in Untersuchungshaft.

Tout va bien les amis !😜😘Merci De Vous inquiéter Pour Moi ! — Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) 29. August 2018

RTL Belgium teilte mit, Pauwels sei fristlos entlassen worden. Man hoffe, es könne so schnell wie möglich Klarheit in den Fall gebracht werden. Pauwels meldete sich per Twitter zu Wort: Es sei alles in Ordnung. Dazu setzte er einen Kuss-Smiley und einen zwinkernden mit ausgestreckter Zunge und schreibt: "Danke an alle, die sich um mich sorgen!".