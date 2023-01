Ein Auto ist am späten Sonntagabend gegen eine Säule des Brandenburger Tors in Berlin gefahren. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute eine leblose Person gefunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen.

Weitere Menschen saßen demnach nicht in dem Auto. Zur Identität des Fahrers dauern die Ermittlungen an, hieß es von der Berliner Polizei auf Twitter.

Polizisten seien vor Ort und sicherten Spuren. Das Auto war am Sonntagabend kurz vor Mitternacht gegen das Wahrzeichen der Hauptstadt geprallt. Weitere Einzelheiten und die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt.