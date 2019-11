Fehlalarm in Flugzeug löst Polizei-Großeinsatz aus

Die niederländische Polizei patrouilliert am Flughafen Schiphol.

Viele Einsatzkräfte waren am Mittwochabend zum Amsterdamer Flughafen Schiphol ausgerückt. Die Airline sprach von einem "technischen Defekt" als Auslöser.

Ein Fehlalarm hat am Amsterdamer Flughafen Schiphol einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Wie die spanische Fluggesellschaft Air Europa mitteilte, war am Mittwochabend irrtümlich in einer Maschine die Warnung vor einer Entführung ausgelöst worden. Ein Sprecher der Airline sagte später, es habe sich um einen "technischen Fehler" gehandelt.

Der niederländische Rundfunk NOS hatte zuvor unter Berufung auf Polizeiquellen gemeldet, der Pilot habe während des Boarding-Prozesses die entsprechende Warnung in Gang setzt. Es sollen 27 Passagiere an Bord gewesen sein.

Nach Informationen des Blattes Algemeen Dagblad war nach dem Alarm ein schwer bewaffnetes Spezialkommando der Polizei ausgerückt. Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte sich zunächst besorgt gezeigt. Medienberichten zufolge sagte er bei einer Parteiveranstaltung im Osten der Niederlande, er hoffe, dass "die Sache gut ausgeht".

Kurz vor 21 Uhr aber gab es Entwarnung. Via Twitter teilte die Polzei mit, dass alle Passagiere und die Besatzung in Sicherheit seien. Die Airline entschuldigte sich ebenfalls per Twitter für den Vorfall.