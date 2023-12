Von Oliver Meiler, Paris

Eine Gestalt in der Nacht, am Rand einer Überlandstraße im Südwesten Frankreichs. Als Fabien Accidini, der diese Geschichte bald überall erzählen wird, den jungen Mann in schwarzer Jeans und weißem Pullover mit einem Skateboard unter dem Arm und einem Rucksack auf dem Rücken im Nachtregen sah, fuhr er zunächst weiter. Er hatte eine Apotheke zu beliefern. Außerdem war es schon nach zwei Uhr morgens, und man weiß ja nie, wer da draußen noch so unterwegs ist. Accidini, 26 Jahre alt, ist Chiropraktik-Student in Toulouse. Um das Studium zu finanzieren, fährt er als Kurier Medikamente aus.