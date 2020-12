Zwei Polizisten einer Reiterstaffel sind bei einem Einsatz auf der Von-der-Tann-Straße am zweiten Weihnachtsfeiertag verletzt worden. Die Beamten hatten einen Fußgänger beobachtet, der bei Rot eine Ampel überquert hatte. Weil mehrere Passanten an derselben Ampel auf das Grünzeichen warteten, entscheiden sich die Polizisten, den Mann wegen seines Fehlverhaltens zur Rede zu stellen.

Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 31-Jährige unkooperativ, weshalb die berittenen Beamten Verstärkung anforderten. Als die Polizisten mit der Durchsuchung begannen, kam es zu einer Rangelei, im Verlauf derer der 31-Jährige einen Polizeibeamten in den Schwitzkasten nahm. Erst danach gelang es den eingesetzten Kräften, den Mann zu Boden zu bringen und zu fesseln. Der Polizist musste wegen einer Verletzung am Kehlkopf in eine Klinik gebracht und stationär behandelt werden. Zudem erlitt ein Kollege bei dem Gerangel Schürfwunden.

Der 31-Jährige wurde wegen tätlichen Angriffs, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands angezeigt und festgenommen. Am Sonntag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt.