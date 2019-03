3. März 2019, 18:37 Uhr Zusammenstoß mit Auto Fußgängerin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Großhadern ist am Freitagabend eine 47-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie hatte gegen 19 Uhr die Würmtalstraße als Fußgängerin überqueren wollen und hatte dafür nicht die etwa 75 Meter entfernte Ampel genutzt. Ein 36-jähriger Autofahrer bemerkte zu spät, wie die Frau zwischen den geparkten Autos auf die Fahrbahn trat, und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.