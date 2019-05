31. Mai 2019, 18:41 Uhr München heute Zu viel Plastik in Münchner Bio-Tonnen / Abschied von Hannelore Elsner

Von Sara Maria Behbehani

In den Münchner Biotonnen findet sich immer mehr Abfall, der dort gar nicht hineingehört. Das liegt nicht nur an jenen, die schlicht zu faul sind, ihren Abfall zu sortieren. Nein, auch an jenen, die sich Mühe geben, ihren Müll ordentlich zu trennen und sich Mülltüten aus Bioplastik zulegen.

Viele Menschen kaufen die Beutel in dem Glauben, sie seien besser für die Umwelt. Dabei stimmt eher das Gegenteil. Die Tüten zersetzen sich nämlich wesentlich langsamer als gewöhnlicher Bio-Abfall. So gelangt eine Menge Mikroplastik in eben jenen Kompost, mit dem die Bauern dann ihre Felder düngen. Es wird viel über Mikroplastik im Meer gesprochen, aber noch viel zu wenig über Mikroplastik an Land. Auch das schadet der Umwelt.

München setzt deshalb nun Mülldetektive ein, die den Abfall der Städter kontrollieren. Meine Kollegin Pia Ratzesberger war mit zwei Detektiven unterwegs (SZ Plus). Sie hat miterlebt, wie die Kontrolleure vorgehen und was sie auf schlecht befüllte Tonnen kleben.

Wegbegleiter nehmen Abschied von Hannelore Elsner "Ich will was spüren und nicht ruhen. Lebe ein zweites Mal, und dann lebe voll und ganz" - in der Jesuitenkirche St. Michael sagen Verwandte, Freunde und Kollegen Adieu zu Schauspielerin Hannelore Elsner. Zum Artikel

Mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen Die Polizei stellt vier Frauen und Männer, die Geldautomaten in der Region München gesprengt haben sollen. In Germering war es zwischen der Bande und der Polizei im Oktober zu einer Schießerei gekommen. Zum Artikel

"Lighthouse mobil" für deutschen Integrationspreis nominiert Mit einer Piaggo Ape 50 fahren die Freiwilligen zu Flüchtlingsunterkünften und Veranstaltungen, um zu informieren und Vorurteile abzubauen. Zum Artikel

Kristina Frank radelt in den Wahlkampf Im Radl-Taxi will die designierte OB-Kandidatin mit Promis und "Alltagshelden" reden - und herausfinden, wie München tickt. Zum Artikel

