Ein Betrügerpaar hat am Donnerstag einem 95-jährigen Münchner 500 Euro abgenommen. Die Täter sprachen den Rentner gegen 11.30 Uhr in der Nähe des Partnachplatzes an und fragten nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus. Dann boten sie an, den Mann nach Hause zu bringen. Unter dem Vorwand, dort eine wertvolle Tasche abstellen zu wollen, begleiteten sie ihn in seine Wohnung. Da sie selbst angeblich nur Dollar dabei hätten, baten sie ihn um Geld. Anschließend verschwanden sie. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter soll etwa 60 Jahre alt und elegant gekleidet gewesen sein. Seine Begleiterin wirkte jünger. Beide sprachen mit Akzent.