12. November 2018, 21:55 Uhr Penzberg Beratungen über Haushalt 2019

Große Aufgaben stehen in der Stadt Penzberg an. Und wer viel vor hat, der braucht in der Regel auch das nötige Kleingeld dazu. Der Haushaltsausschuss des Stadtrats trifft sich an diesem Donnerstag, 15. November, im Sitzungssaal des Rathauses, um über den Vermögenshaushalt für das kommende Jahr vorzuberaten. Aus diesem werden die Investitionen bestritten etwa Kindergarten-Neubauten. Eine Woche später, am Mittwoch, 21. November, diskutiert dann der Ausschuss über den Verwaltungshaushalt 2019, aus dem die laufenden Kosten getätigt werden. Beide Sitzungen sind öffentlich und beginnen jeweils um 17.15 Uhr.