"Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu." Diese Worte stellt Schauspieler Christian Berkel seinem Roman "Der Apfelbaum" voran, den er am Donnerstag, 15. November, in der Buchhandlung Rupprecht in Wolfratshausen vorstellt. Berkel hat seinen Wurzeln nachgespürt, Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Die Geschichte beginnt in Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und 17 Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. Berkel folgt den beiden und führt den Leser über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires. "Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen." Beginn 20 Uhr, Eintritt 14 Euro, Karten unter Tel. 08171/9 98 97 70.