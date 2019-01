28. Januar 2019, 17:56 Uhr Wohnungsmarktbarometer 17,90 pro Quadratmeter

Die Mietpreise ziehen an.

Mieten und Kaufen ist in München wieder teurer geworden.

Wohnungen, die im ersten Halbjahr 2018 in München angeboten wurden, kosteten im Durchschnitt 17,90 Euro Miete pro Quadratmeter. So steht es im neuen Wohnungsmarktbarometer, für welches das städtische Planungsreferat jedes Jahr die Miet- und Kaufangebote auf der Internetplattform Immobilienscout24 auswertet; 20.000 waren das in dem Zeitraum.

Demnach sind die Mieten bei Neuvermietungen im Bestand im Vergleich zum Vorjahr um mehr als acht Prozent gestiegen. Von den Steigerungen sind Wohnungen aller Größenklassen betroffen. In der Regel werden jedoch für kleinere Wohnungen höhere Mieten pro Quadratmeter verlangt.

Die durchschnittliche Erstbezugsmiete für eine Neubauwohnung ist auf 19,90 Euro pro Quadratmeter gestiegen, rund drei Prozent mehr als im Vorjahr. Die teuersten Neubauwohnungen wurden mit 23 Euro je Quadratmeter in der Altstadt und im Lehel vermietet. Am Stadtrand ist es, abgesehen vom Münchner Süden, günstiger. Die niedrigsten Erstbezugsmieten wurden in Ramersdorf-Perlach verlangt.

Hier müssen im Durchschnitt sechs Euro pro Quadratmeter weniger bezahlt werden als im Zentrum. Das Gefälle zwischen Innenstadt und Stadtrand zeigt sich auch bei den Wiedervermietungsmieten. Auch in dieser Kategorie liegen Altstadt und Lehel vorne, mit mehr als 22 Euro pro Quadratmeter. Am günstigsten wurden Bestandswohnungen in Aubing-Lochhausen-Langwied mit 14,50 Euro angeboten.

Die Kaufpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent. Neubauwohnungen wurden für durchschnittlich rund 9000 Euro pro Quadratmeter angeboten, Bestandsimmobilien für rund 7300 Euro. Das Wohnungsmarktbarometer kann unter muenchen.de/wohnungsmarktbeobachtung heruntergeladen werden.