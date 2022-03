Einen umtriebigen Dieb hat die Polizei am vorigen Donnerstag im Westend verhaftet. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte damals gegen vier Uhr in der Nacht bemerkt, wie ein Mann in der Bergmannstraße mit einer Taschenlampe in Autos hineinleuchtete. Sie verständigte die Polizei, die den Verdächtigen in der Nähe festnahm. Er hatte mit einem Nothammer mehrere Seitenscheiben eingeschlagen und Münzgeld sowie Wertsachen gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden dem 54-Jährigen nun insgesamt 15 Diebstähle aus Autos in dieser Nacht nachgewiesen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, ordnete der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an. Er ist der Polizei bereits hinlänglich bekannt wegen eines "Potpourris an Straftaten", wie es ein Sprecher formulierte.