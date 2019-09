Beute für ausgewiesene Hifi-Enthusiasten haben ein oder mehrere Täter am vergangenen Wochenende in der Augsburger Straße nahe dem Sendlinger Tor gemacht. Dort wurden sechs Lautsprecherboxen in einem Gesamtwert von mehr als 10 000 Euro aus dem Vertriebsbüro des französischen Herstellers entwendet. Die Geräte sollen einzeln zwischen fünf und 13 Kilogramm schwer gewesen sein - ein nicht unerhebliches Gewicht, das laut Polizei ein Indiz für eine gut geplante Tat sein könnte. Die Spurensicherung prüft nun, wie die Täter in die Räume gelangen konnten.