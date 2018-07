23. Juli 2018, 18:53 Uhr Wallfahrt nach Rom "Wir sind gut vorbereitet"

Seit mehr als zwei Jahren organisieren Markus Lentner und sein Team die Reise für 5500 Ministranten aus dem Münchner Erzbistum - von der Wahl der Hotels, die Schulung der Betreuer bis zur Planung der Gottesdienste. Auch für Notfälle sind sie gewappnet

Interview von Daniel Gözübüyük

Aus der Erzdiözese München und Freising pilgern 5500 Ministrantinnen und Ministranten nach Rom und treffen dort unter dem Motto "Suche Frieden und jage ihm nach!" auf 60 000 weitere Teilnehmer aus aller Welt. Als Höhepunkt gibt es eine Sonderaudienz bei Papst Franziskus. Doch wie plant man eine Reise für so viele junge Menschen? Markus Lentner, als Referent für Ministrantenarbeit und religiöse Bildung Mitglied des Organisationsteams, über Stress, Elefanten und bitter nötigen Urlaub.

SZ: Ministranten im Alter von 13 bis 25 Jahren fahren aufgeteilt in 73 Bussen von München nach Rom. Sie sind Mitorganisator, verantwortlich für das Wohlbefinden einer Menge Menschen. In weniger als einer Woche geht es los. Sind Sie nervös?

Markus Lentner: Natürlich ist der Stresslevel extrem hoch, so kurz vor dem Reisestart. Wir hatten vor einigen Wochen personelle Probleme, viele waren krank, die To-do-Liste wurde länger und länger. Doch dann konnten wir auch auf einem Schlag viel wieder abarbeiten. Also nein, nervös bin ich nicht. Wir sind gut vorbereitet.

Wie organisiert man denn so eine Mammutreisegruppe?

Wie verspeist man einen Elefanten? Stück für Stück. Man muss wissen, wo man hin will, und das haben wir, das Organisationsteam, uns von Anfang an klar gemacht. Es geht in erster Linie um eine Pilgerfahrt, um Spiritualität. Es soll für alle Beteiligten eine unvergessliche Erfahrung werden, bei der man gemeinschaftliches Miteinander erlebt, aber vor allem auch lebt. Mit diesem tollen Gefühl sollen alle dann auch wieder nach Hause gehen.

Was geschieht, wenn jemand verloren geht oder krank wird?

Die 5500 Teilnehmer sind nicht nur auf 73 Busse, sondern auch in 173 Gruppen aufgeteilt, in der Regel mit 50 Leuten pro Team. Jede Gruppe hat eine Leitung aus mindestens zwei Personen, die sich nicht nur im Voraus um die Anmeldung und um die Bezahlung kümmern, sondern auch während der Reise im regelmäßigen Austausch mit unserer Hilfehotline steht. Wir sind da bei Fragen, aber auch bei Notfällen jeglicher Art, mit etwa 60 Leuten rund um die Uhr erreichbar. Sollte jemand erkranken, ist ein Malteser-Team pro Bus auch ständig vor Ort. Ist die Krankheit schlimmer, oder geht tatsächlich jemand während der Fahrt verloren, können wir auf ein europaweites Kommunikationsnetzwerk zurückgreifen, bei dem wir etliche Kontakte zu örtlichen Polizeidienststellen und Konsulaten pflegen. Generell sind wir auf alles, jede noch so erdenkliche Kleinigkeit, vorbereitet. Glücklicherweise ist uns in all der Zeit aber noch nie etwas Ernsteres auf unseren Reisen passiert.

Gibt es konkrete Notfallpläne?

Ja, die gibt es. Und natürlich wird es auch Situationen geben, die nicht vorhersehbar sind. Wir haben uns darauf intensiv vorbereitet und für verschiedene Szenarien Ablaufpläne entwickelt, so dass wir vor Ort reagieren können. In unserem Diözesan-Team haben wir viele erfahrene Mitarbeiter, mit denen wir uns zutrauen, alle Herausforderungen lösen zu können.

Wie sieht der genaue Reiseverlauf aus?

An diesem Samstag geht's endlich los, zwischen 21 und 23 Uhr werden alle Teilnehmer zwischen Landshut und Kiefersfelden abgeholt, dann stehen erst einmal zwölf Stunden Fahrt an. Da wir über Nacht fahren, rechnen wir damit, dass uns größere Staus erspart bleiben. Am frühen Vormittag wollen wir dann in Rom ankommen.

Wie ist die Unterbringung der Teilnehmer in Rom geregelt - an einem Ort werden nicht alle 5500 Ministranten schlafen können?

Das wäre logistisch gesehen ziemlich schwierig. Nein, sie sind in ihren Gruppen zusammen in insgesamt 49 Hotels in Rom untergebracht. Die meisten Häuser liegen zentral, so dass die römischen Hotspots fast direkt vor der Tür liegen.

Und wie verbringen dann die jungen Ministranten ihre Tage in Rom? Gibt es für alle Teilnehmer das gleiche Rahmenprogramm?

Nein. Gemeinsame Programmpunkte sind unter anderem die Sonderaudienz mit Papst Franziskus am Dienstagabend und die beiden diözesanen Gottesdienste in der Lateranbasilika und St. Paul vor den Mauern. In der übrigen Zeit gestalten die Gruppen ihr Programm vollkommen selbst. Nach dem Frühstück im Hotel geht es ab in die Stadt - mit dem römischen Nahverkehr kann das schon mal eine erste echte Herausforderung werden! Dort angekommen sind sowohl touristische Ziele wie das Kolosseum, das Forum Romanum und die Altstadt als auch geistliche Orte wie der Petersdom, die Katakomben und Kleinode wie San Stefano Rotondo, die Titelkirche von Kardinal Friedrich Wetter vertreten. Ein abendlicher Spaziergang von der Piazza Navona über den Trevi-Brunnen bis hin zur Spanischen Treppe und eine Tour durch gefühlt alle erdenklichen Eisdielen Roms darf dabei aber natürlich auch nicht fehlen.

Wie lange haben die Vorbereitungen für die Reise gedauert?

Seit mehr als zwei Jahren kümmern wir uns im Team um die Planung, um Verträge, um Ausschreibungen, müssen dabei wirklich jede noch so kleine rechtliche Grundlage beachten. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, mussten zwischenzeitlich auch an etlichen Schulungen teilnehmen, dann Gruppenleiterbroschüren erstellen, Gottesdienste planen und Kirchen nicht nur auswählen, sondern auch mit den Menschen vor Ort in Italien in Kontakt treten. Um ganz ehrlich zu sein, die ersten Vorbereitungen haben wir schon vor mehr als vier Jahren begonnen, von dem Zeitpunkt an, als die letzte große Reise zu Ende war.

Wie geht es nach der Reise dann weiter? Starten Sie gleich das nächste Projekt oder legen Sie sich erst einmal für unbestimmte Zeit in die Sonne?

Erst einmal steht Urlaub an. Ganz klar. Den brauche ich auch. In der Regel dauert es ein halbes Jahr, bis die Nacharbeit mit Nachberichterstattung, Abrechnung und Ablage durch ist und ich wieder komplett fit bin. Wenn man etwas gut machen will, dann gibt man alles, das schlaucht einen einfach. Die Planung einer solchen Reise ist anstrengend. Immer wieder auf's Neue. Aber wenn ich dann das Resultat sehe, den Austausch mit den Reisenden habe, an den Programmen teilnehme, weiß ich auch: Es lohnt sich. Immer wieder.