18. Oktober 2018, 18:21 Uhr Verkehrspolitik Grüne fordern Fahrradstraße

Die Tengstraße, die die Zieblandstraße in der Maxvorstadt mit dem Hohenzollernplatz in Schwabing verbindet, gilt als wichtiger Abschnitt der Nord-Süd-Route für Radler, die vom Harthof zum Marienplatz führt. In ihrem Südabschnitt beim alten Nordfriedhof allerdings ist die Tengstraße immer noch mit Kopfsteinpflaster versehen. Das sieht zwar schön aus, die Grünen sehen in dem Straßenbelag allerdings eine Gefahr für Radfahrer. Stadträtin Sabine Krieger fordert nun, spätestens bei einer Neugestaltung der Straße einen fahrradfreundlichen Straßenbelag zu verlegen und zudem die Tengstraße zur Fahrradstraße umzuwidmen. Auf Fahrradstraßen haben Radler generell Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. Dabei gilt auch, sofern nicht anders ausgeschildert, die Rechts-vor-Links-Vorfahrtsregel. Radler müssen vorfahrtsberechtigten Autos also auch ihre Vorfahrt lassen.

Mit einem weiteren Antrag fordern die Grünen im Umfeld des U-Bahnhofs Hohenzollernstraße eine Mobilitätsstation. Der Bereich rund um den Hohenzollernplatz sei mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens erschlossen, teilt Sabine Krieger mit. Auch andere Rahmenbedingungen, beispielsweise der Mangel an Parkraum für Autos und Fahrräder sprächen für diesen Standort. Mobilitätsstationen könnten einen erheblichen Beitrag leisten, um den hohen Parkdruck abzubauen.