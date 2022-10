Von SZ, München

Clemens Wendtner ist der Arzt, der den ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelte. Es war Januar 2020, als ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto am Nebeneingang der München Klinik Schwabing ankam. Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin, war ab da in der Tagesschau, bei Maybritt Illner und in der New York Times. Er tauscht sich mit Christian Drosten und Lothar Wieler aus, berät das Gesundheitsministerium in Berlin und das Staatsministerium für Gesundheit in Bayern. Er hat seitdem unzählige Corona-Patienten behandelt, Welle für Welle. Über 3700 Covid-Patienten wurden in den ersten beiden Pandemiejahren in der München Klinik versorgt, mehr als 900 auf Intensivstationen. Dazu kamen noch die Affenpocken - auch da behandelte Clemens Wendtner den ersten Patienten in Deutschland. Für sein Engagement bekommt er nun den Bayerischen Verdienstorden verliehen. Ministerpräsident Markus Söder wird ihm den Orden an diesem Donnerstag in der Residenz München überreichen.

Da leuchten die Nasen von "Dr. Bonbon" und "Dr. Mücke Mücke" freudenrot: Für die Klinikclowns nahmen sie 5000 Euro Spende vom Vorstand der Merck-Finck-Stiftung, Thomas Decker, entgegen. Das Geld ermöglicht weitere Aufmunterungsbesuche im Dr. von Haunerschen Kinderspital. Woche für Woche sind die Clowns hier auf verschiedenen Stationen unterwegs und erleichtern den kranken Kindern und Jugendlichen ihren Klinikaufenthalt. Die Stiftung der Privatbank mit Stammsitz an der Münchner Pacellistraße unterstützt die Klinikclowns seit 2016, fördert aber auch diverse andere Einrichtungen wie etwa den Ambulanten Kinderhospizdienst, den Verein Dunkelziffer oder das Projekt Wirtschaft an Schulen.