27. Juli 2018, 18:33 Uhr Unterschleißheim/Garching Gemeinden lehnen MVV-Reform ab

Im Norden von München manifestiert sich der Widerstand gegen die MVV-Tarifreform. Die Stadträte von Unterschleißheim und Garching haben jeweils einstimmig die zwischen der Stadt, den Landkreisen und dem Freistaat ausgehandelte Neuordnung des Zonen- und Ringsystems abgelehnt. In beiden Städten fühlt man sich massiv benachteiligt und fordert die Aufnahme in den neuen Innenraumbereich, die Kernzone. Mit 30 000 Einwohnern und 16 000 Arbeitsplätzen gehöre die größte Stadt des Landkreises München in den Innenraum, sagte Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Die Voten der beiden Stadträte haben keine unmittelbare Auswirkung auf die Billigung der Tarifreform. Indirekt aber durchaus: Wenn sie der Kreistag des Landkreises München nicht billigt, kommt sie nicht - und in diesem sitzen diverse Vertreter der Nordgemeinden.