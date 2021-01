Eine 84-jährige Frau in Untergiesing ist am Donnerstag von zwei falschen Handwerkern bestohlen worden. Vor ihrem Anwesen traf sie mittags auf zwei Männer, die ihr erklärten, dass die Wasserrohre verstopft seien und sie in den Keller müssten. Mit einem Mann ging sie in die Wohnung und drehte das Wasser auf. In der Zwischenzeit suchte der zweite Mann offenbar nach Wertsachen. Als die Männer weg waren, bemerkte die Frau den Diebstahl von Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und verständigte die Polizei. Die Fahndung verlief erfolglos.