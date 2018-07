22. Juli 2018, 17:46 Uhr Milbertshofen Student stirbt bei Radunfall

An der Schleißheimer Straße in Milbertshofen hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer wird von einem Sattelzug überrollt und stirbt.

Von Florian Fuchs

Ein 23 Jahre alter Student ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Unfall an der Schleißheimer Straße in Milbertshofen ums Leben gekommen. Kurz vor Mitternacht bog ein 36 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug von der Schleißheimer Straße nach links in die Detmoldstraße ab.

Der Student fuhr mit seinem Fahrrad auf der falschen Straßenseite in dieselbe Richtung wie der Kraftfahrer, der den Radfahrer offenbar nicht sah. Der 23-Jährige prallte in den Sattelschlepper und wurde überrollt. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Die Ampel an der Kreuzung war nachts planmäßig außer Betrieb. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten angeordnet, um den Unfall zu rekonstruieren.