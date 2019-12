Bei dem Versuch, einem Auto auszuweichen, ist ein Radfahrer am Sonntagabend in Denning gestürzt und hat sich schwere Verletzungen am Kopf zugezogen. Der 55-Jährige war mit einem Pedelec auf der Ostpreußenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Stargarder Straße hielt ein Pkw teilweise auf dem Radweg. Der 55-Jährige wollte ausweichen und stürzte. Ein Fahrradhelm hätte die schweren Kopfverletzungen laut Polizei wahrscheinlich verhindern können. 2019 sind in München acht Radfahrer bei Unfällen getötet worden. Sechs von ihnen starben an den Folgen schwerer Kopfverletzungen. Sie trugen alle keinen Helm.