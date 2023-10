Am Samstag um 19 Uhr ist es zu einem schweren Unfall an der Lassallesstraße gekommen. Eine Frau betrat im Bereich des Lerchenauer Sees die Fahrbahn und wurde vom stadtauswärts Richtung Moosach fahrenden Auto eines 38-Jährigen aus dem Landkreis Dachau erfasst. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Dort erlag sie ihren Verletzungen.