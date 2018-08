1. August 2018, 18:45 Uhr Und jetzt? "Harmonie muss man üben"

Singen tut gut: Beatrix Jakubicka-Frühwald baut in einer Gemeinschaftsunterkunft gerade einen Kinderchor auf. Sie engagiert sich seit 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe

Interview Von Sara Maria Behbehani

Beatrix Jakubicka-Frühwald, 65, praktische Ärztin in München, ist seit 2015 in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig. In einer Gemeinschaftsunterkunft startete sie ein Musikprojekt mit Kindern und Jugendlichen, das sie "Viel Harmonie" genannt hat. Neben Sprachunterricht und individuellen Familienbetreuungen gibt es auch Unterstützung bei Einschulung, Wohnungssuche und Nachhilfeangebote von Ehrenamtlichen in der Unterkunft.

SZ: Wieso haben Sie sich dazu entschieden, einen Kinderchor aufzubauen?

Beatrix Jakubicka-Frühwald: Ich fing mit dem Singen an, weil es das Einfachste und Natürlichste ist. Gleichzeitig ist das auch Sprachunterricht. Musik tut den Menschen immer gut und vermittelt automatisch auch ein bisschen Kultur. "Freude schöner Götterfunken" ist eines der Lieblingslieder der Kinder.

Ihr Chor heißt "Viel Harmonie". Ist diese Harmonie so einfach?

Nein. Diese Harmonie muss man üben. Die goldene Regel, die man immer wieder thematisieren muss, ist: Tue niemanden etwas, von dem du nicht willst, dass man es dir tut.

Und die Botschaft kommt an?

Im direkten Kontakt. Das Eins zu eins, das Individuelle an der Basis, das ist das Fundament, das am Ende trägt. Wenn die Menschen einem vertrauen, kann man sie ganz anders ansprechen und offen auch problematische Situationen erklären. Das Vertrauen muss man sich konsequent aufbauen, indem man präsent ist und dadurch glaubwürdig.

Das klingt sehr komplex und zeitaufwendig.

Das ist es. Aber der Bonus für uns ist dabei doch auch, dass wir hier Menschen etwas von unserem Wissen, unserer Entwicklung weitergeben können. Wenn wir uns schon als eine bestimmte Kultur darstellen, die zu verteidigen ist, dann ist es doch gut, wenn andere Menschen diese erfahren und Ideale wie Demokratie, Gleichberechtigung, Toleranz, Ökologie, Rechtsstaatlichkeit weitergeben und vielleicht später in ihrem Land verbreiten und die Entwicklung dort beeinflussen.

Ist das Ihre Motivation für Ihre Arbeit in der Flüchtlingshilfe?

Ich mache es aus der Überzeugung heraus, dass es notwendig ist. Es nützt uns allen. Jenseits aller Empathie für diese Menschen. Diese Gesellschaft darf einfach nicht auseinanderdriften. Wir haben keine Wahl. Wir müssen einfach zusammenhalten und es zusammen mit ihnen, den geflüchteten Menschen, schaffen. Ich finde, wir dürfen uns das "Helfenwollen" und "Helfenkönnen" nicht ausreden lassen! Es gäbe noch mehr Probleme, wenn die fünf Millionen Menschen, die ehrenamtlich helfen, nicht da wären. Ohne diese Menschen wäre es eine Katastrophe.

Ist die Angst der Bürger, die immer wieder angesprochen wird, denn nicht berechtigt?

Ich widerspreche dem, dass Menschen in Deutschland Angst haben. Ich kenne niemanden, der durch die Flüchtlingssituation unter Benachteiligungen leiden müsste. Das spüre ich nicht, wenn ich auf die Straße gehe. Ich beobachte, wie hilfsbereit und offen man den Menschen, die hier neu sind, begegnet. Ich sehe keine verängstigten Menschen. Man sieht verschiedene Gesichter und spannende Menschen, die sich auf den Weg machen, um sich hier zu organisieren, die einen neugierig machen, woher sie kommen, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben und was sie können.

Wenn man der Politik so lauscht, hat man manchmal das Gefühl, die Situation im Land sei katastrophal. Ist es entmutigend, das zu hören?

Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Ehrenamtliche gerade deswegen noch intensiver arbeiten, um die Menschen so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen, damit jeder seinen Platz hier findet und so die Lage entschärft wird.

Dann gibt es für Ihre Arbeit gar keine negativen Auswirkungen?

Gefährlich ist, wie sich teilweise die Rhetorik verändert hat. Und die Gefahr, vor der viele warnen, ist, dass man sich an diese Art der Sprache gewöhnt. Sie irritiert nicht mehr. Man kann jetzt viele Sachen sagen, ohne dass man noch darüber stolpert.

Was zum Beispiel?

Menschenkontingente, Asyltourismus oder die Aussage: "Deutschland kann nicht alles alleine stemmen." Das ist so ein Ausdruck, den die Menschen früher nicht einfach so benutzt hätten, wenn sie ihn nicht tausendmal schon irgendwo so gelesen hätten. Das wird so stereotyp immer wieder in Talkshows und öffentlichen Diskussionen benutzt.

Sehen Sie die Gefahr denn nicht, dass Deutschland es eben doch nicht stemmen kann?

Wir müssen es stemmen, wir tun es ja schon seit drei Jahren. Es ist nicht so, dass die Probleme da draußen in der Welt nicht unsere Probleme wären. Es sind unsere Probleme. Die Probleme der Zukunft sind global und kennen keine Grenzen. Aber um sie zu lösen, müssen wir teilen lernen.

Dazu sind viele nicht bereit.

Und dennoch müssen wir es lernen. Wir können Materielles teilen, aber wir können genauso auch Erfahrungen teilen, und Freud und Leid.