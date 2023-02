Bis in die 1990er-Jahre sendete der US-amerikanische Sender "Radio Liberty/Radio Free Europe" von München aus in die kommunistischen Länder Osteuropas, darunter die Ukraine. Der Sender wird am Mittwoch, 15. Februar, Thema eines Vortrags über die wichtige Rolle Münchens für die ukrainische Diaspora sein. Sprechen wird Peter Hilkes, Lehrbeauftragter an der der Ukrainischen Freien Universität und Ludwig-Maximilian-Universität. Hilkes wird Münchens große ukrainische Community und deren historische Entwicklung seit der Nachkriegszeit vorstellen.

Seit 1945 befindet sich im Stadtteil Nymphenburg die Ukrainische Freie Universität, eine der ältesten privaten Universitäten Deutschlands. Radio Liberty sendete seit den 1950ern von München aus. Durch den russischen Angriffskrieg rückt auch die aktuelle Aufnahme und Integration von Geflüchteten in den Blick. Der Vortrag ist Teil der Reihe "Deutschland und die Ukraine" und wurde in Kooperation mit dem Münchner Stadtmuseum organisiert, wo derzeit die Ausstellung "Radio Free Europa. Stimmen aus München im Kalten Krieg" zu sehen ist.

"Ukrainische Diaspora und Radio Liberty in München", Mi., 15. Februar, 18 Uhr, Bildungszentrum Einstein 28, Einsteinstraße 28