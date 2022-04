Von Berthold Neff, München

Wenn das Leben in Gefahr ist, kann Warten tödlich sein. Schon zehn Tage nach dem Überfall von Putins Armee auf die Ukraine startete von München aus der erste Hilfstransport in einer Kolonne von 16 Fahrzeugen an die polnisch-ukrainische Grenze, um dringend benötigte Hilfsgüter zu liefern - und auf dem Rückweg Kinder, Frauen, ältere Menschen und Kranke nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Etwa 2000 Menschen wurden auf diese Weise bisher vor Putins Bomben gerettet, und das Besondere daran ist: Es ist gelungen, den Großteil dieser Menschen in Gastfamilien unterzubringen.