"Wir wollen helfen. Doch was können wir tun? Wenig bis nichts. Wir haben nur unsere Bilder", sagt die Zeichnerin und Autorin Barbara Yelin. Diese Bilder will sie jetzt aber nutzen. Zusammen mit dem Künstler Dominik Wendland hat Yelin zehn Münchner und Augsburger Zeichnerinnen und Zeichner gefunden und sich mit dem Literaturhaus München zusammengeschlossen. Das Projekt: Eine Benefiz-Auktion zugunsten der Ukraine. Vom 6. bis 14. April stehen Originalbilder der Künstler zur Verfügung. Per Mail an ukraine@literaturhaus-muenchen.de oder Telefon 089/29193627 können täglich von 11 bis 18 Uhr Gebote abgegeben werden. Auf dem Blog des Literaturhauses sowie auf Instagram werden die Gebote aktualisiert. Die Einnahmen kommen dem Spendenkonto der Landeshauptstadt und dem Verein "Münchner Freiwillige" zugute. Zudem kann man am 11. April, 19 Uhr, an einem Online-Workshop teilnehmen, in dem die Künstler Einblicke in ihre Arbeit geben. Anmeldung unter www.literaturhaus-muenchen.de.

Bilder für die Ukraine, Mi., 6. April, 9 Uhr, bis Do., 14. April, 21 Uhr, www.literaturhaus-muenchen.de