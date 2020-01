Wegen der Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor kommt es an den nächsten vier Wochenenden (17. bis 19. Januar, 24. bis 26. Januar, 31. Januar bis 2. Februar und 7. bis 9. Februar) zu Einschränkungen bei den U-Bahnlinien U 1 und U 2. Der Abschnitt Hauptbahnhof - Kolumbusplatz kann während der Arbeiten nur eingleisig befahren werden. Dadurch ist die Kapazität stark eingeschränkt. Nur am Sonntag, 26. Januar, fährt die U-Bahn wegen der Messe Ispo ohne Einschränkungen. Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz verkehrt die U 2 alle zwölf Minuten als Pendelzug, Passagiere in jede Richtung müssen am Hauptbahnhof umsteigen. Die Verstärkerlinie U 8 entfällt am Samstag. Freitags beginnt der 20-Minuten-Takt schon um 23 Uhr.