4. Juni 2019, 18:52 Uhr TU München Beirat für Ethik-Institut berufen

Soeben sind sechs Experten aus den Ingenieur- oder Sozialwissenschaften für den Wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Ethik in der Künstlichen Intelligenz (IEAI) der TU München benannt worden. Das Institut, das Christoph Lütge leitet, ist in der Kritik, weil es von Facebook mit 6,5 Millionen Euro gesponsert wird. Der Beirat wird künftig bei der Auswahl der Forschungsprojekte eingebunden. Mitglieder sind: Petra Ahrweiler vom Lehrstuhl für Technik- und Innovationssoziologie der Gutenberg-Universität Mainz, Anton Losinger, Augsburger Bischofsvikar für Bioethik und Sozialpolitik, Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam, Hannes Schwaderer Deutschland-Chef von Intel, Dieter Spath, Leiter der Fraunhofer-Institute für Arbeitswirtschaft und -wissenschaft der Universität Stuttgart sowie Zuzanna Warso, Helsinki Foundation for Human Rights in Warschau. Von sofort an können multidisziplinäre Forschungsvorhaben eingereicht werden. Erste Projekte werden am 7. Oktober präsentiert.