Der von der Bahn geplante Ausbau der Güterverkehrstrasse Truderinger und Dagflinger Kurve und Truderinger Spange beschäftigt wieder einmal den Bezirksausschuss Trudering-Riem. In seiner nächsten Sitzung an diesem Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr, im Kulturzentrum an der Wasserburger Landstraße 32 hat das Gremium dazu einen Antrag der SPD auf der Tagesordnung. Diese fordert umfassenden Lärmschutz für die Anlieger. Interessant werden dürfte auch die Frage, ob der Schmuckerweg nach der Sanierung des Ortskerns nur noch mit je einer Fahrspur an die Truderinger Straße angebunden sein wird. Der Gewerbe- und Eigentümerverband sieht das kritisch, die Bürgerversammlung hatte ihm recht gegeben. Weitere Themen sind Tempo 30 auf der Friedenspromenade und ein aktueller Sachstand zum barrierefreien Ausbau des S-Bahnhofs Riem.