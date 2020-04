Im Stadtbezirk sollen bald mehr Bäume wachsen. Der Bezirksausschuss (BA) stellte auf Initiative der Grünen einen entsprechenden Antrag. Darin wird gefordert, dass die Verwaltung auf städtischen Grün- und Freiflächen gemeinsam mit ansässigen Familien und Schulen neue Gewächse pflanzt. Der Stadtrat hat bereits im Januar einen Beschluss gefasst, der viele der Ideen aufgreift.

Das Setzen von Bäumen sei "ein elementarer Beitrag zum lokalen und globalen Klimaschutz", argumentierten die Grünen im BA. Dafür solle im Truderinger Wald mindestens ein Hektar genutzt werden. Besonderen Wert legten die Antragssteller auf die Einbindung der Bevölkerung. Die sei längst sensibilisiert und solle mitwirken können. Außerdem wünscht man sich eine enge Zusammenarbeit mit der globalen Bewegung "Plant for the Planet", die weltweit 1000 Milliarden Bäume ziehen will.

Das Antwortschreiben des Kommunalreferats zeigt, dass die Stadt ähnliche Ideen verfolgt. In den kommenden fünf Jahren sollen 500 000 Bäume auf Flächen der städtischen Forstverwaltung und der Münchner Stadtgüter gepflanzt werden, auch im Truderinger Wald. Dass Schülerinnen und Schüler an solchen Pflanzaktionen beteiligt sind, ist in München keine Seltenheit. In den vergangenen Jahren seien auf diese Art schon etwa 10 000 Schösslinge gesetzt worden. Das Projekt soll zusammen mit einer Waldpädagogin weitergeführt werden, für den Truderinger Wald sind in diesem Jahr zehn Termine geplant. Die Zusammenarbeit mit "Plant for the Planet" ist ebenfalls beschlossene Sache.

Auf welchen Flächen im Stadtteil über den Truderinger Wald hinaus noch gesät werden kann, bleibt im Brief des Kommunalreferats zunächst offen. Angekündigt ist jedoch, für entsprechende Pflanzungen im Riemer Park den Landschaftsarchitekten Gilles Vexlard hinzuzuziehen.