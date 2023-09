Sportfans und Sportmuffel aufgepasst: Am 13. September trifft Fußball auf Improtheater. Teams aus München und Umgebung improvisieren in einem Freundschaftsspiel um die Wette. Ehrgeiz, Fairplay und Sportlichkeit nehmen die Schauspielenden mit auf die Bühne; Tore und Bälle bleiben zu Hause. Wer schafft den Einzug in die Improtheater-Europameisterschaft 2024 in München, begleitend zur Fußball-EM?

ImproEM Kick Off Show, Mi., 13. September, 20 Uhr, Eintritt frei, Heppel & Ehrlich, Feilitzschstr. 12