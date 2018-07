29. Juli 2018, 17:04 Uhr Sound of Munich Now "Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen"

Cornelia Breinbauer von Tiger Tiger und viele andere traten beim Sound of Munich Now auf dem alten Messeplatz auf.

Wenn es um Musik geht, wird München niemals müde: Beim "Sound Of Munich Now"-Open-Air feiern am Ende 2500 Zuhörer ihre Bandszene.

Von Maximilian Mumme

Indie auf links, Hip-Hop auf rechts. Eine zarte Stimme wieder auf links. Doch immer mit beiden Ohren offen. Für Neues und Altes, Lautes und Leises, Mitreißendes und Herzzerreißendes. Sieben Stunden wird ohne Pause getanzt, gesprungen, dann andächtig gelauscht, dann wieder wie in Ekstase gefeiert.

"Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen", beschreibt Katrin Bobek, Sängerin von The Moonband, das "Sound of Munich Now"-Open-Air. Doch wie eines der ganzen Schule. Alte Absolventen, die vielleicht gar selbst schon Lehrer sind, treffen auf frisch eingeschulte Newcomer. Urgesteine treffen auf die Zukunft der Münchner Szene. Denn zum zehnten Geburtstag des Festivals wurden die beliebtesten Bands der vergangenen neun Episoden noch einmal eingeladen. Unter einer Bedingung: Die Bands sind nach wie vor in München aktiv.

So etwa Elektrik Kezy Mezy. Das Garage-Rock-Duo hatte seinen Auftritt schon bei der allerersten Ausgabe des "Sound of Munich Now" im Jahr 2009. Seitdem ist viel passiert, doch sowohl die Spielfreude der beiden Musiker als auch der Anklang beim Publikum scheinen unverändert zu sein. So ist es für das Duo - oder besser gesagt Trio dank ihres etwas sonderbaren Bühnengasts im Tigerbademantel - ein Leichtes, den Alten Messeplatz ein weiteres Mal zum Herumspringen zu motivieren.

Zuvor haben das schon die Stray Colors geschafft, die mit ihrem Balkan-Sound ebenfalls zu den Routiniers unter den Münchner Bands zählen. Trotz praller Sonne und einer Temperatur über 30 Grad, was man für Tanzmusik wohl als "widrige Bedingungen" bezeichnen kann, sammelt sich vor der eigens für den Sound of Munich Now konstruierten Doppel-Bühne eine immer größer werdende Menge an Musik-Freaks. Am Ende sind es 2500 Zuhörer, die Münchens Musikszene feiern.

"Wir versuchen mit dem Festival nicht, den Sound of Munich zu definieren, sondern die Vielfalt darzustellen", erklärt Moderatorin Julia Viechtl von der Fachstelle Pop zu Beginn das Konzept, bevor die Münchner Newcomer LVNG den Startschuss für das Festival geben. Auch Stray Colors-Sänger Rüdiger Sinn ist begeistert. "Es ist schön, um sich einen Überblick zu verschaffen", sagt er. Denn wie es sich für ein Klassentreffen gehört, sind er und seine Band nicht nach ihrem Auftritt nach Hause gegangen, sondern unterstützen bis zum Schluss die nachfolgenden Konzerte. So signiert Bandkollege Zlatko Pasalic am Merchandise-Stand die neu erschienene CD, während auf der Bühne gerade Liann das Publikum zum Mitsingen animiert.

‹ › Es gibt keinen typischen Sound Of Munich, sondern viele verschiedene Stile - das zeigte sich auch beim Open Air: Folk von The Moonband,... Bild: Florian Peljak

‹ › ...Hip-Hop von Taiga Trece... Bild: Florian Peljak

‹ › ... und Lisaholic,... Bild: Florian Peljak

‹ › ...Ska von Bluekilla,... Bild: Florian Peljak

‹ › ...Indie-Pop von LVNG... Bild: Florian Peljak

‹ › ...und Singer-Songwriter-Pop von Theresa Chanson. Bild: Florian Peljak

‹ › Jeder Künstler spielte 15 Minuten, dann ging es ohne Unterbrechung auf der anderen Bühne weiter. Bei Henny Herz (links) lauschte das Publikum andächtig,... Bild: Florian Peljak

‹ › Bild: Florian Peljak

‹ › ...bei Ni Sala (Mitte) wurde wie in Ekstase gefeiert... Bild: Florian Peljak

‹ › ...und bei Murena Murena wurde kräftig applaudiert. Bild: Florian Peljak

‹ › Auch wenn es wirklich heiß war während des Open Airs, war das Publikum in Feierlaune. Bild: Florian Peljak

‹ › Das zeigte sich nach dem Auftritt von Elektrik Kezy Mezy,... Bild: Florian Peljak

‹ › ...und auch Exclusive. Bild: Florian Peljak

‹ › Angiz Bild: Florian Peljak

‹ › Tiger Tiger Bild: Florian Peljak

‹ › Rey Lenon Bild: Florian Peljak

‹ › Blek Le Roc Bild: Florian Peljak

‹ › Muun Bild: Florian Peljak

‹ › Moritz Butschek Bild: Florian Peljak Wird geladen ...

Das Klassentreffen beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Musiker untereinander. So schwärmt Besucherin Annie Kerner, 33: "Ich kenne den Rüdiger schon aus Schulzeiten. Und die Theresa Chanson, mit der habe ich mal zusammen gewohnt." Auch Marie Lynen, die wegen Tiger Tiger, Blek Le Roc und Dobré gekommen ist, erzählt: "Tiger Tiger ist eine Kundin bei uns im Laden. Da haben wir uns mal länger unterhalten und sind darauf gekommen, dass sie Musik macht." Wie Marie hat sich auch Josef Klingl, 15, seinen Favoriten bereits im Voraus ausgesucht: "Ich wollte einfach meine Lieblingsband sehen, weil ich die schon länger nicht gehört habe: The Marble Man."