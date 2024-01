Die Feiertage sind gerade erst vorüber, da kommt Alexander Paynes skurrile Geschichte über die Weihnachtsferien 1970 in einem Elite-Internat New Englands endlich auch in die deutschen Kinos.

"The Holdovers", auf Deutsch: die Überbleibsel, erzählt von jenen drei Menschen, die im kalten Gebäude der Barton Academy über Weihnachten verblieben sind: der unbeliebte Lehrer Mr. Hunham, sein aufmüpfiger Schüler Angus und Köchin Mary. Trotz anfänglichem Widerwille wächst das Trio durch kuriose Zwischenfälle sowie der geteilten Einsamkeit pünktlich zum Fest der Liebe zu einer Ersatzfamilie zusammen.

Mit der Tragikomödie über Solidarität und Resilienz meldet sich der zweifache Oscar-Gewinner Payne nach sechs Jahren zurück und holt erneut Paul Giamatti vor die Kamera, der bereits in "Sideways" zu sehen war. Offizieller Kinostart von "The Holdovers" ist der 25. Januar - das ABC-Kino in Schwabing zeigt den Film für Ungeduldige bereits am 7. Januar als Preview im Original mit deutschen Untertiteln.

"The Holdovers", Regie: Alexander Payne, Preview, OmU, Sonntag, 7. Januar, 16.45 Uhr, ABC Kino, Herzogstr. 1a, offizieller Kinostart: 25. Jan.