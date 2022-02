Am Samstag hat gegen 17 Uhr ein maskierter Täter eine Tankstelle nahe der Martin-Luther-Straße betreten, zwei Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem ihm mehrere hundert Euro sowie Zigaretten in einer Plastiktüte übergeben worden waren, flüchtete der noch unbekannte Täter zu Fuß. Die Polizei setzte mehrere Streifen und einen Polizeihubschrauber ein, jedoch ohne Erfolg. Sie bittet Zeugen um Hinweise auf den Mann, der etwa 180 Zentimeter groß sein soll, zwischen 25 bis 28 Jahren alt und von kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, dunkelgrauer Mund-Nasen-Bedeckung, hellgrauem Pullover, hellgrauer Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Er führte eine Schusswaffe mit sich. In der jüngeren Vergangenheit wurden immer wieder Tankstellen ausgeraubt, es könnte sich um ein- und denselben Täter handeln.