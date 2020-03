Bevor die Kriminalpolizei ihn vorladen konnte, gestand er freiwillig: Der 34 Jahre alte Mitarbeiter eines Security-Unternehmens hatte Mitte Februar zwei Mal ihn anvertraute Sicherheitsgeldtaschen, sogenannte Safebags, entwendet. Am 12. Februar erstattete ein Angestellter des Penny-Markts in Giesing Anzeige, da ein Safebag mit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro aus einem Tresor abhanden gekommen war. Sechs Tage später erstattete eine Angestellte des Lidl-Marktes in Putzbrunn ebenfalls Anzeige, da auch hier ein Safebag mit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen worden war. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass in beiden Fällen derselbe Fahrer eines Geldtransportunternehmens die Märkte angefahren hatte. Und er hatte einen Schlüssel für die Tresore. Bevor der 34-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Erding vorgeladen werden konnte, meldete er sich von sich aus telefonisch bei der Polizei und gestand nach Angaben einer Münchner Polizeisprecherin die Taten. Nach dem Geständnis und der erforderlichen Sachbearbeitung wurde er dann wieder entlassen.