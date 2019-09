Ein 23-Jähriger hat am Dienstag in der Ottobrunner Parksiedlung einen Fußgänger offenbar absichtlich mit dem Auto umgefahren. Anschließend beschleunigte er und fuhr davon. Der Neißeweg ist an dieser Stelle für Autos gesperrt. Das 38-Jährige Opfer wurde mit einer Platzwunde am Kopf und einer Fraktur der Brustwirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind die beiden Männer miteinander verwandt und hatten sich vorher gestritten.