27. Februar 2019, 18:52 Uhr Studie Isarbrücke für Radler und Fußgänger geplant

Eine Isarbrücke nur für Radfahrer und Fußgänger, die die Gemeinden Grünwald und Pullach verbindet, ist "grundsätzlich machbar". Das hat am Dienstagabend Oliver Fischer, Professor am Lehrstuhl für Massivbau der Technischen Universität (TU), in den Gemeinderatssitzungen in Grünwald und Pullach dargelegt. Für seine Masterarbeit hat Fischers Student Drilon Gubelini ein Konzept entwickelt. Eine Hängebrücke allerdings, wie sie im Gespräch war, sei nicht machbar. Stattdessen sei eine Bogenbrücke möglich. Diese könnte sehr schlank und filigran gestaltet werden, sagte Fischer. Sie könnte allerdings auch so gebaut werden, dass Dienstfahrzeuge oder Krankenwagen darüber fahren könnten. Der Eingriff in die Natur sei aufgrund der sehr weit ans Ufer reichenden Aufleger gering, erklärte Fischer. Auch die Rutschungen an den Isarhängen könne man an vier ausgewählten Standorten vermeiden. Grünwald gibt nun eine Bedarfsanalyse in Auftrag, gemeinsam mit Pullach bleibt man an der Idee dran.