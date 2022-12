Interview von Nikolai Vack

Bei den Lindemanns duftet es schon nach Weihnachten. Vier Plätzchensorten hat die Familie bereits gebacken. "Aber bis Heiligabend werden es mindestens zwanzig", verrät Brigitte Lindemann. Ihr Ehemann, Konrad Lindemann, ist auch dieses Jahr als Nikolaus der Kolpingfamilie Gilching unterwegs. Seit nahezu 40 Jahren zieht er um die Häuser und verteilt Geschenke an die Kinder. Für das Foto hat sich der ehemalige Berufsschullehrer schon einmal in Schale geworfen. "Des is bloß für d'Schau, aber hoiten duad's ned", sagt er in humorvoll gelassenem Bairisch, während er seine goldene Mitra für die Kamera zurechtrückt. In der warmen Stube der Lindemanns ist alles angerichtet für ein Gespräch über Lob, Tadel und die Eigenschaften, die einen Nikolaus ausmachen.