Die Stadtsparkasse München hat eine Telefon-Hotline für Privatkunden eingerichtet, die Fragen zu den neuen Girokonto-Modellen haben. Seit Montagnachmittag ist die Nummer 089/2167-21670 freigeschaltet; zu erreichen sind die Berater von Montag bis Freitag täglich von 8 bis 18 Uhr. Damit reagiert die Stadtsparkasse auf die Kritik, dass sie die Neuerungen nicht ausreichend kommuniziert habe.

Die Bank, mit rund 570 000 verwalteten Girokonten Marktführer in München, hatte vor zwei Wochen eine Neustrukturierung ihres "München-Giro"-Modells angekündigt und dabei auch die Kontoführungsgebühren erhöht; je nach Leistungsumfang kosten sie künftig zwischen 2,95 und 11,95 Euro. Für Neukunden gelten diese Konditionen bereits; Altkunden werden aufgefordert, bis zum 1. Oktober in eines der neuen Modelle zu wechseln.

Angesichts großer Kritik hat die Bank einige Maßnahmen zurückgenommen. So kostet das Abheben an Geldautomaten der Bank jetzt doch nichts, am Schalter sind pro Monat vier Auszahlungen gratis statt nur zwei; außerdem entfallen Buchungsgebühren, wenn man Beträge von weniger als zehn Euro mit der Sparkassen-Card bezahlt. Auf diese Nachbesserungen weist die Stadtsparkasse ihre Kunden in dieser Woche auch schriftlich noch einmal hin - mit herkömmlicher und mit digitaler Post, sowie auf den Kontoauszügen, die an den Serviceterminals ausgedruckt werden.