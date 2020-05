Zehn Jahre Sport in der Region in zehn Bildern

Ball und Rauch: Unter Frank Schmöller gewinnt der SV Pullach 2017 die Meisterschaft in der Bayernliga Süd. Der Aufstieg scheitert aber mehrmals an einer adäquaten Spielstätte. Schmöller trainiert inzwischen die U21 des TSV 1860 München.

Fataler Fehlgriff: In der Nachspielzeit des Relegationsrückspiels gegen Fortuna Köln patzt Torhüter Lukas Raeder 2015 schwer, die U23 des FC Bayern verpasst in letzter Sekunde den Aufstieg. Erst 2019 gelingt der Sprung in die 3. Liga. Raeder spielt heute für den VfB Lübeck.

Auftakt zu einer Ära: Am 22. April 2016 gewinnt der EHC Red Bull München mit einem 5:3 in Wolfsburg erstmals die deutsche Eishockeymeisterschaft - und feiert drei Tage später mit seinen Fans im Olympiapark (in der Mitte, mit Pokal, Kapitän Michael Wolf). Auch 2017 und 2018 holt das Team den Titel.

2017, mit 21, gewinnt Theresa Stoll in Düsseldorf als jüngste deutsche Judoka der Geschichte einen Grand Prix, 2018 siegt die viermalige deutsche Meisterin auch in Tiflis und Taschkent. Eine der härtesten Gegnerinnen der 24-Jährigen vom TSV Großhadern ist ihre Zwillingsschwester und WG-Mitbewohnerin Amelie.

Der TSV 1860 München, gefühlt immer noch Bundesligist, gastiert am 5. Mai 2018 beim FC Pipinsried, gefühlt immer noch Dorfklub. Auf der eigens aufgeschütteten Naturtribüne verbreiten 7000 Fans Stimmung wie bei einem Open Air. Die Löwen sichern sich die Regionalliga-Meisterschaft und steigen zwei Wochen später in die 3. Liga auf.

TTT - seit 53 Jahren geht es in der ARD unter diesem Kürzel um "Titel, Thesen, Temperamente". Moderiert wird die Kultursendung von Max Moor, der früher einmal Dieter Moor hieß. Aber was ist schon noch wie früher? Früher - gefühlt unglaublich lange her - ging es auch im Sport um TTT: Im April und Mai wurden Titel vergeben, Triumphe gefeiert, Tränen vergossen. Unvergesslich, wie sich Fußball-Weltmeister Andreas Brehme, Elfmeter-Siegtorschütze im Finale von Rom 1990, Arm in Arm mit seinem Co-Weltmeister Rudi Völler im Fernsehstudio ausheulte wie ein E-Jugendlicher, der böse aufs Knie gefallen ist, weil er, Brehme, am letzten Spieltag der Bundesliga Saison 1995/96 im direkten Duell mit Völlers Leverkusenern den Klassenerhalt vergeigt hatte und absteigen musste. Pointen, wie sie nur der Sport schreibt: Zwei Jahre später, im Mai 1998, reckte Brehme als Kapitän des Aufsteigers die Meisterschale in den Himmel - ein Kunststück, das den Lauterern niemand vor- und bislang auch niemand nachgemacht hat.

Vor zehn Jahren hat die Süddeutsche Zeitung ihren Lokal- und Bayernteil reformiert, seitdem gibt es den "Sport in der Region" in seiner jetzigen Form. In dieser Zeit ist der FC Bayern auch im Basketball zur nationalen Supermacht emporgestiegen, hat sich der ehemalige Eishockey-Zweitligist EHC München dank Red Bull zum Spitzenklub aufgeschwungen, haben Athleten aus München und den umliegenden Landkreisen Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen geholt. Wie nah Amateur- und Profisport einander in diesem Gebiet kommen können, zeigte sich nie deutlicher als am 5. Mai 2018, als 7000 Löwen-Fans das 500-Seelen-Dorf Pipinsried überrannten und der TSV 1860 München die Regionalliga-Meisterschaft feierte - gemeinsam mit den Gastgebern übrigens. Ein echtes Volksfest.

Die SZ hat aus diesen zehn Jahren "Sport in der Region" zehn Bilder ausgewählt, Trouvaillen von Titeln, Triumphen, aber auch Tränen. Bilder, wie wir sie in diesem Corona-Jahr vermissen