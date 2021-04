Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling haben ihre Saison mit einem versöhnlichen und ungefährdeten 3:0 (25:14, 25:16, 25:14)-Erfolg über Allianz MTV Stuttgart II beendet. In der 72 Minuten kurzen Partie lag Planegg im ersten Satz schnell mit 13:4 vorne. Auch danach hatte die Reserve von Erstligist Stuttgart, der am Samstag im entscheidenden Playoff-Finalspiel dem Dresdner SC unterlag, keine Chance gegen Planegg. Die Mannschaft von Trainer Florian Saller beendet die schwierige Corona-Saison, in der sie selbst zu Beginn in eine 14-tägige Quarantäne musste, auf dem elften und drittletzten Platz. Um den Klassenerhalt hatte Planegg ohnehin nicht mehr bangen müssen, da die Liga wegen der Pandemie die Abstiegsregelung ausgesetzt hat.